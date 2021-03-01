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    Toyota розробила універсальний водневий модуль

    нова енергія
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    Воднева платформа автомобіля Toyota Mirai &nbsp; - Toyota розробила універсальний водневий модуль

    Воднева платформа автомобіля Toyota Mirai

     

    Фото: elektrovesti.net

    Водневі блоки зможуть забезпечувати енергією автомобілі, поїзди і судна

    Toyota Motor Corporation представила серію водневих модулів для транспортних засобів будь-якого типу. Універсальна платформа Toyota перетворює системи паливних елементів в компактні модулі, які можуть бути використані окремо, або об'єднані в масивні блоки, що генерують енергію без викидів вуглекислого газу, – повідомляють Elektrovesti.

    Технологія Toyota базується на модернізованій системі, яка використовується зараз в водневому автомобілі Toyota Mirai. Компанія продаватиме модулі в чотирьох версіях – два блоки для установки в горизонтальному положенні і два – для вертикального розміщення. У кожного модуля передбачено два варіанти для вихідної потужності – 60 кВт і 80 кВт. А діапазон напруги буде варіюватися в залежності від вимог замовника – від 400 В до 750 В.

    Водневі платформи нового покоління, які розраховані на стабільну роботу в будь-яких умовах, включаючи низькі і високі температури, а також знижений атмосферний тиск, будуть проводитися на заводі Toyota Honsha в японській префектурі Айті.

    Toyota обіцяє організувати поставки готових модулів всім компаніям, які розвивають транспорт на водневих паливних елементах, у другому кварталі 2021 року.

    Теги: автопром Японія транспорт водень
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