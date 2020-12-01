Toyota випустила оновлену версію водневого автомобіля Mirai

Запас ходу нового автомобіля збільшений на 30%

Toyota Motor Corporation презентувала нову версію свого седана на водневих паливних елементах Mirai. У компанії запевняють, що автомобіль другого покоління буде на 20% дешевше, ніж попередній, - повідомляє H2 View.

При цьому у оновленої моделі більш високі характеристики. Максимальна потужність паливного елемента збільшилася з 114 кВт до 128 кВт. Ємність акумулятора збільшена в 1,5 рази, але при цьому сама батарея стала на три кг легше.

Паливні елементи і компоненти трансмісії переустановлені, їх розташування сприяє більш низькому центру тяжіння. Результат - поліпшене балансування шасі, просторіші кабіна і багажник.

Баки з воднем вміщають 5,6 кг палива (в старому Mirai - 4,6 кг). Збільшені потужність і запас водневого палива, а також поліпшена аеродинаміка дозволили збільшити дальність поїздки на одній заправці на 30%, до 650 км.