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    Toyota випустила оновлену версію водневого автомобіля Mirai

    нова енергія
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    <p>Водневий седан Toyota Mirai</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Toyota випустила оновлену версію водневого автомобіля Mirai

    Водневий седан Toyota Mirai

     

    Фото: h2-view.com

    Запас ходу нового автомобіля збільшений на 30%

    Toyota Motor Corporation презентувала нову версію свого седана на водневих паливних елементах Mirai. У компанії запевняють, що автомобіль другого покоління буде на 20% дешевше, ніж попередній, - повідомляє H2 View

    При цьому у оновленої моделі більш високі характеристики. Максимальна потужність паливного елемента збільшилася з 114 кВт до 128 кВт. Ємність акумулятора збільшена в 1,5 рази, але при цьому сама батарея стала на три кг легше. 

    Паливні елементи і компоненти трансмісії переустановлені, їх розташування сприяє більш низькому центру тяжіння. Результат - поліпшене балансування шасі, просторіші кабіна і багажник. 

    Баки з воднем вміщають 5,6 кг палива (в старому Mirai - 4,6 кг). Збільшені потужність і запас водневого палива, а також поліпшена аеродинаміка дозволили збільшити дальність поїздки на одній заправці на 30%, до 650 км.

    Теги: Японія автомобіль водень
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