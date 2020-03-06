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    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод

    нова енергія
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    Біопаливний комплекс у Слонімі&nbsp;добуватиме енергію зі стічних вод - У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    Біопаливний комплекс у Слонімі добуватиме енергію зі стічних вод
    Фото: grodnonews.by

    Новий біопаливний комплекс має не лише економічну вигоду, але і користь для екології

    У білоруському місті Слонім з’явився біопаливний комплекс, який добуватиме енергію зі стічних вод. Про це повідомляє «Гродзненская правда». Отримана енергія буде використовуватися для роботи очисних споруд.

    Новий комплекс складається з пристроїв підготовки сировини, виробництва, очищення та зберігання біогазу, виробництва електроенергії та тепла, автоматизованої системи управління. Об'єкт побудували в рамках інвестиційного проєкту, який фінансується за кошт позики Європейського банку реконструкції та розвитку і гранту Шведського агентства з питань співробітництва в сфері міжнародного розвитку.

    Виробництво біогазу становитиме 845,3 тис. кубічних метрів на рік, а річне виробництво електроенергії досягне 2 ГВт*год, що становить 70% від енергоспоживання очисних споруд водоканалу на рік. Річне виробництво теплової енергії складе 1814 Гкал.

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    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод
    У Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод

    Комплекс дасть змогу зменшити кількість викидів парникових газів в атмосферу. Проєкт покликаний також поліпшити якість очищення стічних вод та зменшити викиди забруднювальних речовин у водні об'єкти.

    Білорусь екологія енергетика економіка альтернативна енергетика
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