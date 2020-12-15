У Британії з'являться спеціальні номери для екологічних автомобілів

Нові номери будуть використовувати електромобілі і водневі авто

Великобританія вводить зелені номерні знаки для транспорту з нульовим рівнем викидів: електромобілів і автомобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Нові номери будуть сприяти підвищенню обізнаності про зростаючу кількість авто з нульовим рівнем викидів на дорогах Великобританії. А головне - допоможуть автомобілістам скористатися перевагами місцевих ініціатив, таких як більш дешева парковка і безкоштовний в'їзд до зон з нульовим рівнем викидів.

«Транспорт - найбільша з галузей, в яких відбувається декарбонізація. Ми покращуємо якість повітря в наших містах, і використовуємо всі можливості зелених технологій, щоб досягти до 2050 року головної мети - безвуглецевої економіки», - сказала міністр транспорту Великобританії Рейчел Маклін.