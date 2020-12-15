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    У Британії з'являться спеціальні номери для екологічних автомобілів

    нова енергія
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    <p>Електромобіль Renault Zoe NOVA з зеленим номерним знаком</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Британії з'являться спеціальні номери для екологічних автомобілів

    Електромобіль Renault Zoe NOVA з зеленим номерним знаком

     

    Фото: h2-view.com

    Нові номери будуть використовувати електромобілі і водневі авто

    Великобританія вводить зелені номерні знаки для транспорту з нульовим рівнем викидів: електромобілів і автомобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

    Нові номери будуть сприяти підвищенню обізнаності про зростаючу кількість авто з нульовим рівнем викидів на дорогах Великобританії. А головне - допоможуть автомобілістам скористатися перевагами місцевих ініціатив, таких як більш дешева парковка і безкоштовний в'їзд до зон з нульовим рівнем викидів.

    «Транспорт - найбільша з галузей, в яких відбувається декарбонізація. Ми покращуємо якість повітря в наших містах, і використовуємо всі можливості зелених технологій, щоб досягти до 2050 року головної мети - безвуглецевої економіки», - сказала міністр транспорту Великобританії Рейчел Маклін.

    Теги: міністр Електромобілі транспорт Великобритания водень
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