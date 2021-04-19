У Фінляндії побудують перший завод з виробництва зеленого водню

У Фінляндії є всі умови для виробництва екологічно чистого палива майбутнього

Введення інноваційного об'єкта в експлуатацію очікується в 2024 році

У Фінляндії приступили до створення заводу потужністю 20 МВт з виробництва зеленого водню. Екологічно чисте паливо буде проводитися за допомогою поновлюваних джерел енергії, це перше підприємство такого роду в країні, – повідомляє H2 View.

Інноваційним проектом займаються виробник водню Hitachi ABB Power Grids і технологічна компанія P2X Solutions. Введення заводу з виробництва зеленого водню в експлуатацію очікується в 2024 році.

Відповідно до угоди, Hitachi ABB Power Grids відповідає за рішення для електричних систем – від електромережі до електролізного обладнання. Включаючи підстанції, розподільні пристрої напруги, розподільні і випрямні трансформатори, системи оптимізації якості електроенергії та необхідні системи контролю та захисту.

«Приємно стати партнером в такому важливому новаторському проекті Фінляндії, який спрямований на просування всього світу до майбутнього без викидів вуглецю. Глобальна енергетична революція вимагає впровадження нових технологій і ноу-хау світового рівня. Фінська промисловість має всі передумови для того, щоб стати піонером в області створення більш екологічного майбутнього», – сказав Матті Вааттоваара, генеральний директор Hitachi ABB Power Grids.

«Партнерська угода з Hitachi ABB Power Grids – важливий крок у створенні заводу з виробництва водню. Контракт також важливий з точки зору загальної вартості інвестицій. Це відмінний приклад того, як окремі водневі проекти сприяють створенню міжнародної водневої економіки і майбутнього з нульовими викидами», – сказав у свою чергу генеральний директор P2X Solutions Херкко Пліт.