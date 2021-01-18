У Франції будують сонячну електростанцію для виробництва зеленого водню

Енергетичний водневий комплекс Horizeo стане найбільшим в Європі

Французькі компанії Neoen (спеціалізується на відновлюваній енергетиці та системах накопичення енергії) і енергетичний гігант Engie приступили до будівництва сонячного парку потужністю 1 ГВт, - повідомляють Elektrovesti.

Новий енергетичний комплекс Horizeo, розташований на площі 1 тис га в департаменті Жиронда французького регіону Нова-Аквітанія, буде виробляти щорічно електроенергію, здатну забезпечити потреби міста з населенням 600 тис чоловік.

Ця сонячна електростанція, оснащена електролізером для виробництва зеленого водню, стане найбільшою в Європі. Зараз найбільша фотоелектрична станція на континенті, потужністю 500 МВт, знаходиться в Іспанії.

Обсяг інвестицій в новий проект оцінюється в 990 млн євро. Введення водневого комплексу в експлуатацію намічене на 2026 рік.

«Horizeo - це великомасштабний проект, покликаний продемонструвати, як можна прискорити енергетичний перехід у Франції, пропонуючи споживачам конкурентоспроможні поновлювані джерела енергії», - сказав заступник генерального директора Neoen Поль-Франсуа Круазіль.