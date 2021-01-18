  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Франції будують сонячну електростанцію для виробництва зеленого водню

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Фотоелектричні поля енергетичної французької компанії Neoen</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Франції будують сонячну електростанцію для виробництва зеленого водню

    Фотоелектричні поля енергетичної французької компанії Neoen

     

    Фото: linkedin.com

    Енергетичний водневий комплекс Horizeo стане найбільшим в Європі

    Французькі компанії Neoen (спеціалізується на відновлюваній енергетиці та системах накопичення енергії) і енергетичний гігант Engie приступили до будівництва сонячного парку потужністю 1 ГВт, - повідомляють Elektrovesti.

    Новий енергетичний комплекс Horizeo, розташований на площі 1 тис га в департаменті Жиронда французького регіону Нова-Аквітанія, буде виробляти щорічно електроенергію, здатну забезпечити потреби міста з населенням 600 тис чоловік.

    Ця сонячна електростанція, оснащена електролізером для виробництва зеленого водню, стане найбільшою в Європі. Зараз найбільша фотоелектрична станція на континенті, потужністю 500 МВт, знаходиться в Іспанії.

    Обсяг інвестицій в новий проект оцінюється в 990 млн євро. Введення водневого комплексу в експлуатацію намічене на 2026 рік.

     

    «Horizeo - це великомасштабний проект, покликаний продемонструвати, як можна прискорити енергетичний перехід у Франції, пропонуючи споживачам конкурентоспроможні поновлювані джерела енергії», - сказав заступник генерального директора Neoen Поль-Франсуа Круазіль.

    Теги: енергетика Франція водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies