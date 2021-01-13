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    У Франції побудують найбільший завод з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Французький нафтогазовий концерн вирішив зайнятися тотальним виробництвом водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Франції побудують найбільший завод з виробництва зеленого водню

    Французький нафтогазовий концерн вирішив зайнятися тотальним виробництвом водню

     

    Фото: total-oil.ru

    Підприємство почне виробляти екологічно чистий енергоносій в 2024 році

    Дві французькі компанії - нафтогазовий концерн Total і енергетична група Engie, заявили про намір побудувати найбільше у Франції підприємство з виробництва водню за допомогою поновлюваних джерел енергії, - повідомляє H2 View.

    Електролізер потужністю 40 МВт, розташований на території біопереробного заводу Total La Mède в Шатонеф-ле-Мартіг (південний схід Франції), буде виробляти 5 тонн зеленого водню в день, що допоможе уникнути викидів вуглекислого газу 15 тис тонн щорічно.

    Будівництво заводу має бути завершено в 2024 році. Передбачається, що нове підприємство, яке отримує енергію від сонячних електростанцій загальною потужністю понад 100 МВт, в перспективі зможе виробляти до 15 тонн водню щодня.

    «В основі цього спільного проекту лежать інновації та прихильність Європейського альянсу за чистий водень. Ми віримо в майбутнє поновлюваного водню і працюємо з нашим партнером Engie, щоб воно настало якомога швидше», - сказав віце-президент компанії Total Філіп Соке.

    Теги: Франція будівництво завод водень
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