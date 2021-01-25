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    У Франкфурті почалися випробування водневого автобуса

    нова енергія
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    <p>Електробус з водневим двигуном H2.City Gold</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Франкфурті почалися випробування водневого автобуса

    Електробус з водневим двигуном H2.City Gold

     

    Фото: autonews.ua

    Як зразок був обраний автобус португальської компанії Caetano Bus

    Німецький автобусний перевізник DB Regio Bus приступає до випробування в регіоні Франкфурта-на-Майні (центр другого за величиною регіону Німеччини) електричного автобуса на водневих паливних елементах виробництва португальської компанії Caetano Bus, - повідомляє H2 View.

    Екологічно чистим транспортним засобом, який курсуватиме за маршрутом, що з'єднує район Франкфурта-Хехст і місто Грісхайм (відстань 39 км), обраний новий португальський автобус з водневим двигуном H2.City Gold. Заправлятися він буде на водневої заправної станції, яка розташована на території промислового парку Франкфурт-Хехста.

    «Ми відкриті для нових технологічних розробок. Використання автобусів з безвуглецевими руховими системами - важливий крок для екологічно чистої мобільності майбутнього», - сказав керуючий директор DB Regio Bus Гвідо Верхофен.

    «Технології водневих паливних елементів - це базовий компонент нової міської концепції, що дозволяє зробити транспорт Франкфурта вільним від дизельного палива», - сказав, у свою чергу, керуючий директор Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft Traffic Том Рейнхольд.

    Caetano Bus - дочірнє підприємство португальської корпорації Grupo Salvador Caetano, яке виробляє міські, міжміські та туристичні автобуси марки Caetano, а також автобуси для аеропортів Cobus.

    Теги: Німеччина Португалія технології транспорт водень
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