У Голландії розроблений водневий план на 9 млрд євро

Проект забезпечить створення 70 тис нових робочих місць

Комерційні компанії Нідерландів представили інвестиційний план для розвитку водневої економіки, який оцінюється в € 9 млрд, - повідомляє H2 View.

Міжнародні компанії, такі як Engie, Equinor, Gasunie, RWE, Shell і Vattenfall, а також малі та середні підприємства Голландії, що входять до складу консорціуму, заявили, що готові спільно розробити більш 50 водневих проектів, які можуть забезпечити створення близько 70 тис нових робочих місць.

Тепер для реалізації планів консорціуму уряд Нідерландів має затвердити додаткові потужності для офшорної вітроенергетики країни і надати необхідну нормативну базу.