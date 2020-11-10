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    У Голландії розроблений водневий план на 9 млрд євро

    нова енергія
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    <p>Найбільший вітропарк біля берегів Голландії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Голландії розроблений водневий план на 9 млрд євро

    Найбільший вітропарк біля берегів Голландії

     

    Фото: PIXABAY

    Проект забезпечить створення 70 тис нових робочих місць

    Комерційні компанії Нідерландів представили інвестиційний план для розвитку водневої економіки, який оцінюється в € 9 млрд, - повідомляє H2 View

    Міжнародні компанії, такі як Engie, Equinor, Gasunie, RWE, Shell і Vattenfall, а також малі та середні підприємства Голландії, що входять до складу консорціуму, заявили, що готові спільно розробити більш 50 водневих проектів, які можуть забезпечити створення близько 70 тис нових робочих місць. 

    Тепер для реалізації планів консорціуму уряд Нідерландів має затвердити додаткові потужності для офшорної вітроенергетики країни і надати необхідну нормативну базу.

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