У Канаді побудують 10 нових водневих станцій нова енергія



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У Британській Колумбії - найбільша в Канаді мережа водневих заправок Фото: h2-view.com

Кожна автозаправка буде коштувати 1 мільйон доларів

Уряд канадської провінції Британська Колумбія виділив 10 мільйонів доларів на будівництво і експлуатацію десяти водневих заправних станцій. Крім того, офіційний Ванкувер буде протягом трьох років фінансово підтримувати Hydrogen BC, новий підрозділ Канадської асоціації водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

Фінансування в розмірі 10 мільйонів доларів надійде до оприлюднення Водневої стратегії для Британської Колумбії, яке має відбутися в кінці осені 2020 року.

«Британська Колумбія - ідеальний регіон для створення нашої майбутньої, екологічно чистої, енергетики. Яка базується на водні, отриманому завдяки відновлювальним джерелам енергії: сонце, гори і вітер, енергія морських припливів», - заявив міністр енергетики, гірничодобувної промисловості і нафтових ресурсів Британської Колумбії Брюс Ралстон.

Британська Колумбія вже зараз може похвалитися найбільшою в Канаді мережею водневих заправок - їх в провінції сім. Однак подальшій розвиток мережі буде ще більше стимулювати поширення електромобілів на водневих паливних елементах.