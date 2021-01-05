У Канаді приступають до розробки першого водневого локомотива

Canadian Pacific розробить перший в Північній Америці локомотив з водневим двигуном

Канадська тихоокеанська залізниця (Canadian Pacific) оголосила про плани розробки першого в Північній Америці магістрального локомотива з водневим двигуном в рамках своєї програми з виробництва безвуглецевого залізничного транспорту, - повідомляє H2 View.

Орієнтована на водень розробка Canadian Pacific заснована на попередньому досвіді тестування локомотивних технологій з низьким рівнем викидів - включаючи біопаливо, стиснений природний газ і рішення з акумуляторними батареями.

«Це глобальний, значущий проект, який ставить нашу компанію на передові рубежі декарбонізації сектора вантажних перевезень не тільки в Канаді, а й в усьому світі», - сказав президент і генеральний директор Canadian Pacific Кейт Крил.

Він заявив, що як тільки локомотив буде запущений в експлуатацію, він пройде кваліфікаційні випробування залізничних служб для оцінки готовності технології для вантажного залізничного сектора.