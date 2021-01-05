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    У Канаді приступають до розробки першого водневого локомотива

    нова енергія
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    <p>Залізничний потяг компанії Canadian Pacific</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Канаді приступають до розробки першого водневого локомотива

    Залізничний потяг компанії Canadian Pacific

     

    Фото: h2-view.com

    Canadian Pacific розробить перший в Північній Америці локомотив з водневим двигуном

    Канадська тихоокеанська залізниця (Canadian Pacific) оголосила про плани розробки першого в Північній Америці магістрального локомотива з водневим двигуном в рамках своєї програми з виробництва безвуглецевого залізничного транспорту, - повідомляє H2 View.

    Орієнтована на водень розробка Canadian Pacific заснована на попередньому досвіді тестування локомотивних технологій з низьким рівнем викидів - включаючи біопаливо, стиснений природний газ і рішення з акумуляторними батареями.

    «Це глобальний, значущий проект, який ставить нашу компанію на передові рубежі декарбонізації сектора вантажних перевезень не тільки в Канаді, а й в усьому світі», - сказав президент і генеральний директор Canadian Pacific Кейт Крил.

    Він заявив, що як тільки локомотив буде запущений в експлуатацію, він пройде кваліфікаційні випробування залізничних служб для оцінки готовності технології для вантажного залізничного сектора.

    Теги: Канада залізниця водень
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