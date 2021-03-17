У Канаді випробовують водневий двигун внутрішнього згоряння

Двигун буде використовуватися в судноплавстві і залізничному транспорті

Канадська компанія Westport Fuel Systems приступила в Ванкувері до випробувань нового двигуна внутрішнього згоряння великої потужності, який працює на водневому паливі, – повідомляє H2 View.

«Наша нова технологія може бути не менш привабливою, ніж використання водневих паливних елементів. Ми пропонуємо довговічну і надійну альтернативу дизельним двигунам, які використовуються в вантажних перевезеннях, гірничодобувної промисловості, судноплавстві та залізничному транспорті. Ми використовуємо наш великий досвід в області систем згоряння газоподібного палива, використовуючи екологічно чистий водень», – сказав, коментуючи нову розробку, генеральний директор Westport Fuel Systems Девід Джонсон.

«Попередні результати випробувань демонструють високий потенціал згоряння водню і ефективність, яку можна порівняти з паливними елементами, які використовуються в важких умовах», – сказав у свою чергу віце-президент з технічних питань Westport Fuel Systems Скотт Бейкер.