У Канаді випробовують водневий двигун внутрішнього згоряння

У Канаді випробовують водневий двигун внутрішнього згоряннянова енергія
Інноваційний двигун внутрішнього згоряння, призначений для роботи на водні
Двигун буде використовуватися в судноплавстві і залізничному транспорті
Канадська компанія Westport Fuel Systems приступила в Ванкувері до випробувань нового двигуна внутрішнього згоряння великої потужності, який працює на водневому паливі, – повідомляє H2 View.
«Наша нова технологія може бути не менш привабливою, ніж використання водневих паливних елементів. Ми пропонуємо довговічну і надійну альтернативу дизельним двигунам, які використовуються в вантажних перевезеннях, гірничодобувної промисловості, судноплавстві та залізничному транспорті. Ми використовуємо наш великий досвід в області систем згоряння газоподібного палива, використовуючи екологічно чистий водень», – сказав, коментуючи нову розробку, генеральний директор Westport Fuel Systems Девід Джонсон.
«Попередні результати випробувань демонструють високий потенціал згоряння водню і ефективність, яку можна порівняти з паливними елементами, які використовуються в важких умовах», – сказав у свою чергу віце-президент з технічних питань Westport Fuel Systems Скотт Бейкер.