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    У Китаї почнеться виробництво водневих пожежних роботів

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    Концепт роботів для пожежогасіння на водневих паливних елементах &nbsp; - У Китаї почнеться виробництво водневих пожежних роботів

    Концепт роботів для пожежогасіння на водневих паливних елементах

     

    Фото: h2-view.com

    Перша воднева роботизована техніка для гасіння пожеж з'явиться в кінці 2021 року

    Південнокорейська компанія Doosan Mobility Innovation і китайський виробник роботів CITIC HIC Kaicheng Intelligence Equipment підписали угоду про розробку роботів для пожежогасіння, які працюють на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

    Компанії заявили, що прототип інноваційної роботизованої техніки на водневих паливних елементах буде створено до червня, масове виробництво очікується до кінця 2021 року. Пожежні роботи будуть відслідковувати ситуацію в режимі реального часу на промислових об'єктах (за допомогою інформації, що надходить від протипожежних детекторів) і, якщо що, ліквідувати осередки займання.

    Doosan Mobility Innovation – одне з численних підрозділів південнокорейського міжнаціонального конгломерату Doosan Group. Компанія була заснована в Сеулі в 1896 році, і починала свою діяльність, як звичайний магазин. В даний час Doosan Group займається промисловим виробництвом, будівництвом, виробництвом споживчих товарів і торгівлею.

    Теги: Південна Корея Китай водень робототехніка
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