У Китаї почнеться виробництво водневих пожежних роботів

Перша воднева роботизована техніка для гасіння пожеж з'явиться в кінці 2021 року

Південнокорейська компанія Doosan Mobility Innovation і китайський виробник роботів CITIC HIC Kaicheng Intelligence Equipment підписали угоду про розробку роботів для пожежогасіння, які працюють на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Компанії заявили, що прототип інноваційної роботизованої техніки на водневих паливних елементах буде створено до червня, масове виробництво очікується до кінця 2021 року. Пожежні роботи будуть відслідковувати ситуацію в режимі реального часу на промислових об'єктах (за допомогою інформації, що надходить від протипожежних детекторів) і, якщо що, ліквідувати осередки займання.

Doosan Mobility Innovation – одне з численних підрозділів південнокорейського міжнаціонального конгломерату Doosan Group. Компанія була заснована в Сеулі в 1896 році, і починала свою діяльність, як звичайний магазин. В даний час Doosan Group займається промисловим виробництвом, будівництвом, виробництвом споживчих товарів і торгівлею.