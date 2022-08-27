У Китаї збудують найбільший у світі завод з переробки сміття в енергію

За планом, завод буде спалювати 5000 тонн відходів на день

У Китаї в місті Шеньчжень збудують найбільший у світі сміттєспалювальний завод Shenzhen East Waste-to-Energy Plant, який вироблятиме енергію з відходів, повідомляє Екополітика.

Завод використовуватиме найсучаснішу технологію спалювання відходів і виробництва електроенергії, а також стане центром освіти для жителів Шеньчженя. В міжнародному конкурсі на проєктування такого заводу перемогли данські компанії Gottlieb Paludan Architects та Schmidt Hammer Lassen Architects. Їх проєкт організовує весь завод та допоміжні будівлі, в одну круглу будівлю, порушуючи традиційне прямокутне розташування технічних приміщень. Адже чітка кругла форма зменшує площу підприємства.

Завод має на меті продемонструвати виробництво енергії з відходів як важливий технічний процес, який має справу з проблемами зростання кількості відходів, а також з проблемою пошуку більш екологічно чистих способів виробництва електроенергії.

За планом, завод буде спалювати 5000 тонн відходів на день, тобто третину всіх відходів, які утворюють 20 мільйонів жителів міста.

Дах будівлі площею 66 000 м² розраховано на покриття до 44 000 м² сонячних панелей, що забезпечить виробництво ще більшої кількості енергії для міста.