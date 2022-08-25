На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України

Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було світло у домівках

Фахівці ДТЕК Мережі відновили 10 тис. км зруйнованих ліній електропередачі

В Ірпені, Бучі, Бородянці й Гостомелі – населених пунктах Київської області, які найбільше постраждали від агресії росії – компанія ДТЕК встановлює на опорах ліній електропередачі пам’ятні таблички «ДТЕК. Повертаємо світло».

400 пам’ятних знаків нагадуватимуть мешканцям і гостям цих міст та селищ про вклад енергетиків у відбудову України та нормалізацію життя українців після російського вторгнення.

Після звільнення Збройними силами України Київської області від російських окупантів, фахівці ДТЕК Мережі відновили 10 тис. км зруйнованих ліній електропередачі, з яких майже 1,6 тис. км будували з нуля. Відремонтували 71 високовольтну підстанцію і майже 3 тис. трансформаторних підстанцій. Спільними зусиллями 160 ремонтних бригад з Дніпропетровщини, Одещини, Київщини та Києва повернули світло 260 тис. родин області у стислі терміни – лише за 45 днів.

«Ми підтримуємо нормальне життя для жителів України. Це відновлення було вкрай непросто зробити в надскладних умовах постійного ризику через численні замінування територій, дефіцит людського та матеріального ресурсів. Тому ініціатива із встановленням пам’ятних табличок у найбільш зруйнованих містах та селищах області – знакова, бо це наша пам'ять про боротьбу на енергетичному фронті країни, повернення електропостачання на Київщині та символ єдності у відновленні України. Такі пам'ятні таблички вже з'явилися на вулицях в Ірпені, Бучі, Бородянці й Гостомелі, – коментує Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Енергетики ДТЕК реалізували таке масштабне відновлення мереж, яке українська енергетика не бачила за всю її історію.

В умовах війни група ДТЕК як відповідальний бізнес і партнер держави продовжує підтримувати енергетичну безпеку України. Нині компанія щоденно працює над відновленням електропостачання в інших регіонах.