У Лондоні представили першу в світі водневу машину швидкої допомоги

У Лондоні представили першу в світі водневу машину швидкої допомогинова енергія
Концепт водневої машини швидкої допомоги ZERRO
Випробування нового автомобіля почнуться восени 2021 року
Британська компанія Ulemco, яка спеціалізується на переобладнанні комерційних автомобілів під водневе паливо, представила першу в світі машину швидкої допомоги на водневих паливних елементах, - повідомляють Elektrovesti.
Автомобіль отримав назву ZERRO, що означає «Операції швидкого реагування з нульовим рівнем викидів». Проект спонсорує міжурядова група Office for Zero Emission Vehicles, що відповідає за перехід до екологічно чистого транспорту в Великобританії.
У розробці водневої швидкої допомоги, крім Ulemco, задіяні Woodall Nicholson (шасі і трансмісія), Promech Technologies (батареї), VCS Limited (спецтранспорт, в тому числі на електротязі), Ocado і Lyra Electronics (силова і керуюча електроніка).
На одній заправці автомобіль зможе проїхати до 320 кілометрів зі швидкістю до 145 км/год. Бак з воднем ємністю 8 кг і велика частина електроніки знаходяться в окремій секції на даху. Машина обладнана спеціально створеним легким кузовом, встановленому на низькорамні шасі, що дозволяє без зусиль завантажувати і вивантажувати пацієнтів.
Передбачається, що перший автомобіль ZERRO буде надано лондонській службі швидкої допомоги для випробувань восени 2021 року.