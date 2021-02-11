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    У Лондоні представили першу в світі водневу машину швидкої допомоги

    нова енергія
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    <p>Концепт водневої машини швидкої допомоги ZERRO</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Лондоні представили першу в світі водневу машину швидкої допомоги

    Концепт водневої машини швидкої допомоги ZERRO

     

    Фото: elektrovesti.net

    Випробування нового автомобіля почнуться восени 2021 року

    Британська компанія Ulemco, яка спеціалізується на переобладнанні комерційних автомобілів під водневе паливо, представила першу в світі машину швидкої допомоги на водневих паливних елементах, - повідомляють Elektrovesti.

    Автомобіль отримав назву ZERRO, що означає «Операції швидкого реагування з нульовим рівнем викидів». Проект спонсорує міжурядова група Office for Zero Emission Vehicles, що відповідає за перехід до екологічно чистого транспорту в Великобританії.

    У розробці водневої швидкої допомоги, крім Ulemco, задіяні Woodall Nicholson (шасі і трансмісія), Promech Technologies (батареї), VCS Limited (спецтранспорт, в тому числі на електротязі), Ocado і Lyra Electronics (силова і керуюча електроніка).

    На одній заправці автомобіль зможе проїхати до 320 кілометрів зі швидкістю до 145 км/год. Бак з воднем ємністю 8 кг і велика частина електроніки знаходяться в окремій секції на даху. Машина обладнана спеціально створеним легким кузовом, встановленому на низькорамні шасі, що дозволяє без зусиль завантажувати і вивантажувати пацієнтів.

    Передбачається, що перший автомобіль ZERRO буде надано лондонській службі швидкої допомоги для випробувань восени 2021 року.

    Теги: автомобіль Великобритания водень
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