У Лондоні представили першу в світі водневу машину швидкої допомоги

Випробування нового автомобіля почнуться восени 2021 року

Британська компанія Ulemco, яка спеціалізується на переобладнанні комерційних автомобілів під водневе паливо, представила першу в світі машину швидкої допомоги на водневих паливних елементах, - повідомляють Elektrovesti.

Автомобіль отримав назву ZERRO, що означає «Операції швидкого реагування з нульовим рівнем викидів». Проект спонсорує міжурядова група Office for Zero Emission Vehicles, що відповідає за перехід до екологічно чистого транспорту в Великобританії.

У розробці водневої швидкої допомоги, крім Ulemco, задіяні Woodall Nicholson (шасі і трансмісія), Promech Technologies (батареї), VCS Limited (спецтранспорт, в тому числі на електротязі), Ocado і Lyra Electronics (силова і керуюча електроніка).

На одній заправці автомобіль зможе проїхати до 320 кілометрів зі швидкістю до 145 км/год. Бак з воднем ємністю 8 кг і велика частина електроніки знаходяться в окремій секції на даху. Машина обладнана спеціально створеним легким кузовом, встановленому на низькорамні шасі, що дозволяє без зусиль завантажувати і вивантажувати пацієнтів.

Передбачається, що перший автомобіль ZERRO буде надано лондонській службі швидкої допомоги для випробувань восени 2021 року.