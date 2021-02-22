У Нідерландах побудують завод з виробництва зеленого водню

Завод з виробництва екологічно чистого палива буде розташований в найбільшому порту Європи

Німецька комунальна компанія Uniper і порт Роттердама – найбільший в Європі, і один з найбільших по вантажообігу портів в світі, заявили про будівництво великомасштабного заводу з виробництва екологічно чистого водню, – повідомляє H2 View.

Водневе підприємство буде побудовано в Маасвлакте – це насипний район, який виходить в Північне море, там знаходиться частина порту Роттердама (він витягнутий в довжину на 40 км).

Керівництво компанії Uniper і адміністрація порту заявили, що електролізний завод з виробництва зеленого водню потужністю 100 МВт передбачається побудувати до 2025 року. Надалі потужність підприємства може бути розширена до 500 МВт.

«Маасвлакте – ідеальний район Південної Голландії для великомасштабного виробництва екологічно чистого палива. Тут все прекрасно доповнює один одного: великі обсяги відновлюваної енергії від офшорних вітряних електростанцій, необхідна інфраструктура, промислові споживачі. Важко уявити собі найкраще місце для виробництва зеленого водню», – сказав генеральний директор Uniper Андреас Шіренбек.