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    У Нідерландах побудують завод з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Порт Роттердама виявився ідеальним місцем для виробництва водню</p> <p>&nbsp;</p> - У Нідерландах побудують завод з виробництва зеленого водню

    Порт Роттердама виявився ідеальним місцем для виробництва водню

     

    Фото: daeu.eu

    Завод з виробництва екологічно чистого палива буде розташований в найбільшому порту Європи

    Німецька комунальна компанія Uniper і порт Роттердама – найбільший в Європі, і один з найбільших по вантажообігу портів в світі, заявили про будівництво великомасштабного заводу з виробництва екологічно чистого водню, – повідомляє H2 View.

    Водневе підприємство буде побудовано в Маасвлакте – це насипний район, який виходить в Північне море, там знаходиться частина порту Роттердама (він витягнутий в довжину на 40 км).

    Керівництво компанії Uniper і адміністрація порту заявили, що електролізний завод з виробництва зеленого водню потужністю 100 МВт передбачається побудувати до 2025 року. Надалі потужність підприємства може бути розширена до 500 МВт.

    «Маасвлакте – ідеальний район Південної Голландії для великомасштабного виробництва екологічно чистого палива. Тут все прекрасно доповнює один одного: великі обсяги відновлюваної енергії від офшорних вітряних електростанцій, необхідна інфраструктура, промислові споживачі. Важко уявити собі найкраще місце для виробництва зеленого водню», – сказав генеральний директор Uniper Андреас Шіренбек.

    Теги: будівництво завод порт інфраструктура Нидерланды водень
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