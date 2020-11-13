У Нідерландах запущено виробництво водневих підмітальних машин

У машини є цілий ряд унікальних можливостей

Голландська компанія Green Machines презентувала свою останню на даний момент розробку - підмітально-прибиральну машину, що працює на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Найновіший представник 500-й серії - GM 500H2, був створений на основі свого попередника, електричної підмітально-прибиральної машини GM 500ze, але з новими можливостями.

Унікальною частиною GM 500H2 є його система H2-POD, яка, за словами керівництва Green Machines, вирішує проблему поки що невеликої кількості водневих заправних станцій. H2-POD - це гнучка система картриджів, яка дозволяє водієві заправляти машину в будь-який час і в будь-якому місці.

Ще одна перевага GM 500H2 - взаємозамінність з моделлю 500ze, яка працює на літій-іонних акумуляторах. Тобто, можна не купувати нову машину, а просто замінити в ній силовий агрегат.