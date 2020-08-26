У Німеччині вперше в світі почалося виробництво «зеленої» сталі нова енергія



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Компанія Dillinger Hütte, яка заснована ще в 1685 році, перейшла на екологічно чисте паливо Фото: flickr.com

При виробництві сталі використовується водень

Німецька сталеливарна група Dillinger Hütte на одному зі своїх підприємств в місті Діллінген (земля Саар) приступила до виробництва сталі, вперше в історії почавши застосовувати водень для прямого відновлення залізної руди в процесі виробництва сталі в доменній печі, - повідомляє H2 View.

При технологічному процесі використовується коксовий газ (горючий газ, що утворюється в процесі коксування кам'яного вугілля) з великим вмістом водню. Раніше в галузі в якості відновника використовувався вуглець. Інвестиції в новий завод по конверсії газу склали 14 млн євро.

«В минулому році Dillinger Hütte і земля Саар прийняли спільну стратегію, орієнтовану на майбутнє, під девізом «Активний, безвуглецевиї, ефективний». Ми визначили конкретні кроки для повного перекладу виробництва на екологічно чисту сталь, і ось перший крок відбувся», - сказав голова ради директорів Dillinger and Saarstahl Тім Хартманн.

«Наша амбітна мета - скоротити до 2035 року викиди вуглецю на 40%», - заявив міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер, який відвідав металургійне підприємство в Діллінгені.