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    У Норвегії розробляється воднева енергетична система Deep Purple

    нова енергія
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    <p>Передбачувана схема морської енергетичної системи</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Норвегії розробляється воднева енергетична система Deep Purple

    Передбачувана схема морської енергетичної системи

     

    Фото: elektrovesti.net

    Вартість транснаціонального водневого проекту Deep Purple - 9 млн євро

    Американсько-французька нафтогазова компанія TechnipFMC, що має великий досвід роботи на морському шельфі, очолила консорціум з будівництва та випробуванню в Норвегії морської водневої енергетичної системи Deep Purple, - повідомляє H2 View.

    Зелений водень в новій інноваційній системі, створення якої було ініційовано ще в 2016 році, буде проводитися безпосередньо в море - за допомогою електроенергії, вироблюваної офшорними вітровими турбінами.

    Фінансову підтримку проекту Deep Purple в розмірі 9 млн євро надав норвезький державний фонд Innovation Norway. До консорціуму входять такі світові енергетичні та промислові компанії, як Vattenfall, Repsol, ABB, NEL, DNV GL, UMOE і Slåttland.

    В рамках проекту буде розроблена передова енергетична система для виробництва екологічно чистого водню за допомогою офшорної вітроенергетики і підготовка її для великомасштабного комерційного використання. Водень передбачається зберігати на морському дні.

    Теги: Норвегія водень море
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