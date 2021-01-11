У Норвегії розробляється воднева енергетична система Deep Purple

Вартість транснаціонального водневого проекту Deep Purple - 9 млн євро

Американсько-французька нафтогазова компанія TechnipFMC, що має великий досвід роботи на морському шельфі, очолила консорціум з будівництва та випробуванню в Норвегії морської водневої енергетичної системи Deep Purple, - повідомляє H2 View.

Зелений водень в новій інноваційній системі, створення якої було ініційовано ще в 2016 році, буде проводитися безпосередньо в море - за допомогою електроенергії, вироблюваної офшорними вітровими турбінами.

Фінансову підтримку проекту Deep Purple в розмірі 9 млн євро надав норвезький державний фонд Innovation Norway. До консорціуму входять такі світові енергетичні та промислові компанії, як Vattenfall, Repsol, ABB, NEL, DNV GL, UMOE і Slåttland.

В рамках проекту буде розроблена передова енергетична система для виробництва екологічно чистого водню за допомогою офшорної вітроенергетики і підготовка її для великомасштабного комерційного використання. Водень передбачається зберігати на морському дні.