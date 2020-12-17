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    У Норвегії відбувся політ водневого дрона

    нова енергія
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    <p>Безпілотний літальний апарат Staaker BG-200 на водневих паливних елементах</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Норвегії відбувся політ водневого дрона

    Безпілотний літальний апарат Staaker BG-200 на водневих паливних елементах

     

    Фото: h2-view.com

    Проект здійснюється в рамках докторської дисертації інженера-ентузіаста

    Норвезька компанія Nordic Unmanned завершила успішний випробувальний політ безпілотного літального апарату Staaker BG-200 на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

    Безпілотний літальний апарат оснащений системою паливних елементів потужністю 2 кВт і ємністю високого тиску з воднем об'ємом 7,2 літра.

    Започаткований у 2018 році проект здійснюється в рамках докторської дисертації Йоргена Апеланда, інженера з Університету Ставангера, і фінансується Дослідницькою радою Норвегії.

    «Авіація на водневих двигунах - це частина нашого екологічно чистого майбутнього, і, зробивши сьогодні успішний випробувальний політ, ми зробили важливий крок на шляху до нього», - сказав Йорген Апеланд.

    Теги: авіація політ Норвегія водень
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