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    У Південній Кореї побудують завод з виробництва рідкого водню

    нова енергія
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    <p>Корейський машинобудівний гігант почне виробляти екологічно чисте паливо</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Південній Кореї побудують завод з виробництва рідкого водню

    Корейський машинобудівний гігант почне виробляти екологічно чисте паливо

     

    Фото: doosanheavy.com

    Підприємство зможе виробляти п'ять тонн рідкого водню щодня

    Найбільший французький виробник технічних газів Air Liquide і корейська машинобудівна компанія Doosan Heavy Industries підписали угоду про будівництво в Південній Кореї заводу з виробництва рідкого водню, - повідомляє H2 View.

    Нове підприємство буде побудовано поруч зі штаб-квартирою Doosan Heavy Industries в місті Чангвон, великому військово-промисловому центрі Південної Кореї. Після завершення будівництва завод зможе виробляти п'ять тонн рідкого водню в день - як для потреб Doosan, так і для обслуговування водневих станцій по всій країні.

    «Спираючись на наш більш ніж 50-річний досвід роботи з воднем, ми надаємо своїм клієнтам найсучасніші технології і рішення, які дозволяють реалізувати важливі проекти, спрямовані на перехід до низьковуглецевої економіки», - сказав віце-президент і голова Air Liquide Engineering & Construction (будівельний підрозділ компанії) Девід Мелоуні.

    Теги: Південна Корея будівництво завод технології водень
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