У Південній Кореї побудують завод з виробництва рідкого водню

Підприємство зможе виробляти п'ять тонн рідкого водню щодня

Найбільший французький виробник технічних газів Air Liquide і корейська машинобудівна компанія Doosan Heavy Industries підписали угоду про будівництво в Південній Кореї заводу з виробництва рідкого водню, - повідомляє H2 View.

Нове підприємство буде побудовано поруч зі штаб-квартирою Doosan Heavy Industries в місті Чангвон, великому військово-промисловому центрі Південної Кореї. Після завершення будівництва завод зможе виробляти п'ять тонн рідкого водню в день - як для потреб Doosan, так і для обслуговування водневих станцій по всій країні.

«Спираючись на наш більш ніж 50-річний досвід роботи з воднем, ми надаємо своїм клієнтам найсучасніші технології і рішення, які дозволяють реалізувати важливі проекти, спрямовані на перехід до низьковуглецевої економіки», - сказав віце-президент і голова Air Liquide Engineering & Construction (будівельний підрозділ компанії) Девід Мелоуні.