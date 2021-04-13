У Південно-Африканській Республіці планують створити «Водневу долину»

Експортний потенціал водневого кластера складе близько $100 млрд на рік

Південноафриканська компанія Engie підписала угоду про створення «Водневої долини» з урядовим департаментом науки та інновацій ПАР, Національним інститутом розвитку енергетики ПАР, а також компаніями Anglo American і Bambili Energy, – повідомляє H2 View.

Водневий кластер буде розташований поблизу Йоганнесбурга – найбільшого міста Південно-Африканської Республіки. Основна мета проекту – декарбонізація транспорту країни, а також такого важливого сектора промисловості ПАР, як видобуток платини. Передбачається, що «Воднева долина» буде приносити щорічно економіці держави до $10 млрд, а експортний потенціал екологічно чистого палива складе $100 млрд на рік.

«Ми прагнемо об'єднати всіх наших колег, використовувати їх знання та вміння для створення всього водневого ланцюжка – від створення до кінцевих продажів, щоб прискорити створення водневої економіки в Південній Африці і за її межами. Водень є ключем до декарбонізації промислових галузей, він буде грати фундаментальну роль в світовій економіці завтрашнього дня», – сказав виконавчий віце-президент з вироблення тепла, енергопостачання та водню компанії Enegie Себастьян Арбола.

Нещодавно в своєму зверненні до нації президент Південно-Африканської Республіки Матамела Сиріл Рамафоса підкреслив важливість створення національної водневої стратегії.