У Північній Ірландії введені в експлуатацію перші водневі автобуси

Новий транспорт проведений місцевою компанією Wrightbus

Три автобуса на водневих паливних елементах виробництва північноірландській компанії Wrightbus почали курсувати в Белфасті, столиці Північної Ірландії. Експлуатацією нових двоповерхових автобусів займається оператор громадського транспорту компанія Translink, - повідомляє H2 View.

«Введення в експлуатацію автобусів Wrightbus з водневим двигуном, придбання яких частково профінансовано Управлінням транспортних засобів з нульовим викидом, є важливою віхою в нашому русі до створення парку безвуглецевого громадського транспорту», - сказав міністр інфраструктури Північної Ірландії Микола Маллон.

«Згідно з водневої стратегії на період до 2050 року, весь транспортний сектор Великобританії повинен буде прийняти нові інноваційні технології - такі, як зелений водень. І даний проект, придбання автобусів Wrightbus з нульовим рівнем викидів, є хорошим прикладом того, як цього можна досягти», - додала в свою чергу міністр транспорту Рейчел Маклін.

У найближчі роки компанія Translink і керівництво Північної Ірландії планують придбати ще близько ста водневих автобусів Wrightbus.