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    У Північній Ірландії введені в експлуатацію перші водневі автобуси

    нова енергія
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    <p>Презентація двоповерхових автобусів з водневим двигуном виробництва Wrightbus</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <p>&nbsp;</p> - У Північній Ірландії введені в експлуатацію перші водневі автобуси

    Презентація двоповерхових автобусів з водневим двигуном виробництва Wrightbus

     

     

    Фото: h2-view.com

    Новий транспорт проведений місцевою компанією Wrightbus

    Три автобуса на водневих паливних елементах виробництва північноірландській компанії Wrightbus почали курсувати в Белфасті, столиці Північної Ірландії. Експлуатацією нових двоповерхових автобусів займається оператор громадського транспорту компанія Translink, - повідомляє H2 View.

    «Введення в експлуатацію автобусів Wrightbus з водневим двигуном, придбання яких частково профінансовано Управлінням транспортних засобів з нульовим викидом, є важливою віхою в нашому русі до створення парку безвуглецевого громадського транспорту», - сказав міністр інфраструктури Північної Ірландії Микола Маллон.

    «Згідно з водневої стратегії на період до 2050 року, весь транспортний сектор Великобританії повинен буде прийняти нові інноваційні технології - такі, як зелений водень. І даний проект, придбання автобусів Wrightbus з нульовим рівнем викидів, є хорошим прикладом того, як цього можна досягти», - додала в свою чергу міністр транспорту Рейчел Маклін.

    У найближчі роки компанія Translink і керівництво Північної Ірландії планують придбати ще близько ста водневих автобусів Wrightbus.

    Теги: міністр технології транспорт Великобритания водень
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