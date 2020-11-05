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    У Шотландії побудують перший центр з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Водневі автобуси Wrightbus першими почнуть використовувати екологічне паливо від нового заводу</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Шотландії побудують перший центр з виробництва зеленого водню

    Водневі автобуси Wrightbus першими почнуть використовувати екологічне паливо від нового заводу

     

    Фото: scottishconstructionnow.com

    Вартість проекту - 45 млн фунтів

    Шотландська енергетична компанія Hy2Go оприлюднила плани по створенню першого комерційного центру з виробництва зеленого водню, який буде розташований в містечку Лесмахагоу, графство Ланаркшир. Будівництво заводу обійдеться в 45 млн фунтів, - повідомляє H2 View

    На ділянці площею 20 гектарів будуть встановлені вітряні турбіни та сонячні панелі, які будуть служити джерелом електроенергії для водневого електролізера потужністю 9 МВт. Спочатку установка буде виробляти 800 тонн водню в рік (в перспективі - 1 тис тонн). 

    Використання такої кількості зеленого водню в якості палива еквівалентно видаленню 7,5 тис автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Проектом вже зацікавився виробник перших в світі водневих двоповерхових автобусів Wrightbus - вони стануть першими «клієнтами» нового підприємства.

    Роботи по будівництву водневого центру розпочнуться на початку наступного року. Передбачається, що завод буде запущений вже в кінці 2021 року.

    будівництво Шотландія завод водень
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