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    У Шотландії схвалений проект по опаленню будинків зеленим воднем

    нова енергія
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    <p>Вітряні поля на південно-східному узбережжі Шотландії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Шотландії схвалений проект по опаленню будинків зеленим воднем

    Вітряні поля на південно-східному узбережжі Шотландії

     

    Фото: hightech.plus

    Безвуглецевим паливом будуть користуватися жителі трьохсот будинків

    Компанія Scottish and Southern Gas Networks отримала дозвіл на розробку водневої мережі, що забезпечує екологічно чисте опалення в приватних домогосподарствах, - повідомляють Elektrovesti.

    Проект H100 Fife, що реалізовується в агломерації Левенмут на південно-східному узбережжі Шотландії, спрямований на створення мережі, що забезпечує безвуглецевої опалення 300 будинків. Також екологічно чисте паливо буде використовуватися для приготування їжі.

    Проект підтримується британським регулятором Office of Gas and Electricity Markets, який виділив на нього $24 млн. Також $9,2 млн надійде від уряду Шотландії. Зелений водень буде проводитися за допомогою вітряних електростанцій, які знаходяться в окрузі.

    «H100 Fife - прекрасна можливість зробити революцію в опаленні мільйонів приватних домогосподарств», - сказав представник Scottish and Southern Gas Networks Ангус Макінтош.

    В даний час у Великобританії газові котли використовуються в 23 млн будинків (це 85% всіх домогосподарств), вони становлять третину викидів парникових газів в державі.

    Проект H100 Fife стартує в кінці 2022 року, він розрахований на чотири роки. Якщо перший етап пройде успішно, воднева система розшириться до 1 тис будинків.
    Теги: опалення Шотландія Великобритания водень
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