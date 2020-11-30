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    У Швеції почнуть їздити польські водневі автобуси

    нова енергія
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    <p>Міський електроавтобус Solaris Urbino 12</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Швеції почнуть їздити польські водневі автобуси

    Міський електроавтобус Solaris Urbino 12

     

    Фото: hevcars.com.ua

    Експлуатація автобусів на водневих паливних елементах почнеться в 2021 році

    Шведська транспортна компанія Transev Sverige замовила у польського виробника громадського електротранспорту Solaris Bus&Coach два водневих автобуса Urbino 12 для експлуатації на вулицях Сандвікена, центру сталеливарної промисловості Швеції, - повідомляє H2 View

    Водневий двигун Urbino 12 на паливному елементі потужністю 70 кВт, працює безшумно і не забруднює навколишнє середовище. Водень зберігається в п'яти резервуарах, встановлених на даху автобуса. Їх загальна ємність - 1560 літрів. 

    Придбання Urbino 12 - перша частина довгострокової стратегії регіону щодо впровадження екологічно чистих транспортних рішень. Передбачається, що автобуси на водневих паливних елементах почнуть експлуатуватися в Сандвікені вже на початку 2021 року.
    Теги: Швеція транспорт водень
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