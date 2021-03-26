У Великобританії розроблений водневий опалювальний котел

Робота інноваційної опалювальної техніки буде продемонстрована в травні

Британські виробники опалювальних котлів і бойлерів Worcester Bosch і Baxi Heating розробили котел, що працює на водні. Його робота буде продемонстрована в травні 2021 року, в ході публічної презентації першого в Великобританії повністю водневого будинку майбутнього Hydrogen House, – повідомляє H2 View.

Це перший прототип сільського будинку на дві сім'ї, в якому абсолютно не буде викидів вуглекислого газу: кухонні плити, духовки і бойлери працюють виключно на водневому паливі. Hydrogen House – спільний проект компанії Northern Gas Network, газорозподільної мережевої компанії Cadent і Державного департаменту у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії.

Hydrogen House розташований в містечку Лоу-Торнлі на північному сході Англії. В даний час завершується власне будівництво модульного будинку, до кінця квітня буде встановлена вся побутова техніка, а на початку травня відбудеться презентація інноваційного проекту. На неї будуть запрошені учні місцевих шкіл, студенти коледжів і університетів – вони зможуть дізнатися про нові технології, а також про можливу кар'єру в зеленої економіці.

«Проект Hydrogen House допоможе очолити безпечне впровадження водню в газові мережі і, в кінцевому підсумку, в наші будинки. Це важливий крок до майбутнього з нульовим викидом вуглецю, і ми пишаємося тим, що наш прототип водневого котла грає в цьому ключову роль», – сказав генеральний директор Worcester Bosch Карл Арнтцен.

Hydrogen House – перша частина урядової програми, яка має на увазі створення в 2023 році водневого кварталу, до 2025 року – водневої села, і до кінця десятиліття – водневого містечка.