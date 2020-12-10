Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики

Уряд України розраховує на тісну співпрацю з Німеччиною

Кабінет міністрів України за підтримкою Європейської економічної комісії працює над дорожньою картою розвитку водневого ринку. Наступним кроком стане підготовка Концепції розвитку водневої енергетики, - повідомляють Elektrovesti.

«Розвиток водневої енергетики є пріоритетом для України. Це можливість використовувати існуючий потенціал та залучити інвестиції в розвиток зеленої економіки», - сказав під час відкриття першого Німецько-українського енергетичного дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, розвиток водневої енергетики в Україні неодноразово обговорювалося з керівництвом Німеччини та ЄС, і Україна, з огляду на значний потенціал та інфраструктуру для виробництва і транспортування зеленого водню, прагне стати партнером Євросоюзу в цьому напрямку.

Прем'єр зазначив, що розраховує на співпрацю з Німеччиною у визначенні пріоритетів розвитку водневої енергетики і реалізації пілотних проектів.