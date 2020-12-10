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    Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики

    нова енергія
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    <p>Прем'єр-міністр&nbsp;України в ході відкриття Німецько-українського енергетичного дня</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики

    Прем'єр-міністр України в ході відкриття Німецько-українського енергетичного дня

     

    Фото: elektrovesti.net

    Уряд України розраховує на тісну співпрацю з Німеччиною

    Кабінет міністрів України за підтримкою Європейської економічної комісії працює над дорожньою картою розвитку водневого ринку. Наступним кроком стане підготовка Концепції розвитку водневої енергетики, - повідомляють Elektrovesti.

    «Розвиток водневої енергетики є пріоритетом для України. Це можливість використовувати існуючий потенціал та залучити інвестиції в розвиток зеленої економіки», - сказав під час відкриття першого Німецько-українського енергетичного дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

    За його словами, розвиток водневої енергетики в Україні неодноразово обговорювалося з керівництвом Німеччини та ЄС, і Україна, з огляду на значний потенціал та інфраструктуру для виробництва і транспортування зеленого водню, прагне стати партнером Євросоюзу в цьому напрямку.

    Прем'єр зазначив, що розраховує на співпрацю з Німеччиною у визначенні пріоритетів розвитку водневої енергетики і реалізації пілотних проектів.

    Теги: ЄС інвестиції Україна уряд водень
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