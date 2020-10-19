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    Українські шахти стануть центрами з розвитку водневих технологій

    нова енергія
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    <p>Ольга Буславець в інноваційному центрі &laquo;h2herten&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Українські шахти стануть центрами з розвитку водневих технологій

    Ольга Буславець в інноваційному центрі «h2herten»

     

    Фото: прес-служба Міненерго

    У шахтах можна буде виробляти водень, і відпрацьовувати технології його зберігання

    Українська делегація під керівництвом в. о. міністра енергетики Ольги Буславець ознайомилася з передовими водневими технологіями в інноваційному центрі німецької муніципальної компанії «h2herten», - повідомляє прес служба Міненерго. 

    Цей центр створений на базі вугільної шахти Евальда в місті Хертен (Рурська область), яка почала свою роботу в 1877 році і була закрита в 2001 році. Після закриття на території був заснований промисловий парк, що нараховує зараз 20 підприємств і понад тисячу співробітників. 

    «Центр виступає майданчиком для випробування інноваційних технологій, зокрема, з виробництва та зберігання водню. Показовим є об'єднання бізнесу і муніципалітету, які працюють разом, створюючи ідеальні умови для досліджень в галузі відновлюваної енергетики. Цей досвід є для нас особливо актуальним з огляду на виклики, пов'язані з трансформацією вугільних регіонів в Україні», - зазначила Ольга Буславець. 

    За її словами, колишня шахта стала зразком структурних змін і перетворень в Німеччині і в Європі в цілому. «Саме тут ми усвідомили весь потенціал водневих технологій для економіки», - сказала керівниця міністерства. Вона підкреслила, що процес трансформації українських шахт повинен включати в себе комплексне вирішення економічних, соціальних та екологічних питань.

    шахта Міненерго технології водень Ольга Буславець
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