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    Уряд Австралії замовив собі двадцять водневих автомобілів Hyundai

    нова енергія
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    Автомобілі на водневих паливних елементах Hyundai NEXO &nbsp; - Уряд Австралії замовив собі двадцять водневих автомобілів Hyundai

    Автомобілі на водневих паливних елементах Hyundai NEXO

     

    Фото: h2-view.com

    Автомобілі Hyundai NEXO прибудуть до столиці Австралії вже в кінці березня

    Урядовий автомобільний парк Австралії придбав двадцять нових електромобілів Hyundai NEXO на водневих паливних елементах, вони будуть поставлені замовнику в кінці цього місяця, – повідомляє H2 View.

    Постачання автомобілів Hyundai NEXO приурочене до відкриття першої загальнодоступної водневої заправної станції в Австралії, яке заплановане на кінець березня в столиці країни Канберрі.

    «Боротьба зі зміною клімату означає боротьбу з транспортом, який працює на вуглецевому паливі і забруднює навколишнє середовище. Автомобільні технології з нульовим рівнем викидів є ключовою частиною цієї боротьби», – сказала міністр екології Австралії Шейн Реттенбарі.

    За початковими двадцятьма урядовими автомобілями піде партія з п'яти водневих авто Hyundai NEXO для уряду австралійського штату Квінсленд.

    Hyundai NEXO – це серійний електромобіль на водневих паливних елементах другого покоління. Автомобіль має запас ходу 670 км, час заправки – від трьох до п'яти хвилин.

    Теги: Австралія технології автомобіль уряд водень
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