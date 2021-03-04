Уряд Австралії замовив собі двадцять водневих автомобілів Hyundai

Автомобілі Hyundai NEXO прибудуть до столиці Австралії вже в кінці березня

Урядовий автомобільний парк Австралії придбав двадцять нових електромобілів Hyundai NEXO на водневих паливних елементах, вони будуть поставлені замовнику в кінці цього місяця, – повідомляє H2 View.

Постачання автомобілів Hyundai NEXO приурочене до відкриття першої загальнодоступної водневої заправної станції в Австралії, яке заплановане на кінець березня в столиці країни Канберрі.

«Боротьба зі зміною клімату означає боротьбу з транспортом, який працює на вуглецевому паливі і забруднює навколишнє середовище. Автомобільні технології з нульовим рівнем викидів є ключовою частиною цієї боротьби», – сказала міністр екології Австралії Шейн Реттенбарі.

За початковими двадцятьма урядовими автомобілями піде партія з п'яти водневих авто Hyundai NEXO для уряду австралійського штату Квінсленд.

Hyundai NEXO – це серійний електромобіль на водневих паливних елементах другого покоління. Автомобіль має запас ходу 670 км, час заправки – від трьох до п'яти хвилин.