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    В Англії інвестують 150 млн фунтів для виробництва водневих автомобілів

    нова енергія
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    <p>Воднева Riversimple Rasa закінчує дорожні випробування</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Англії інвестують 150 млн фунтів для виробництва водневих автомобілів

    Воднева Riversimple Rasa закінчує дорожні випробування

     

    Фото: motorglobe.org

    Два заводи будуть виробляти щорічно 10 тис автомобілів на водневих паливних елементах

    Створений в 2016 році британський виробник електромобілів на водневих паливних елементах Riversimple оголосив про плани залучити 150 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років для фінансування виробництва двох автомобілів з водневим двигуном, - повідомляє H2 View

    Компанія Riversimple заявила, що інвестиції будуть спрямовані на фінансування двох заводів, кожен з яких буде виробляти по 5 тис автомобілів в рік. Комерційне виробництво двох автомобілів - легкового авто і легкого комерційного фургона Rasa почнеться в 2023 році. 

    «З наближенням заборони на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння настав час зосередитися на екологічно чистих і ефективних альтернатив», - сказав засновник компанії Riversimple Хьюго Спауерс.

    автопром інвестиції Англія фінансування водень
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