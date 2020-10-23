В Англії інвестують 150 млн фунтів для виробництва водневих автомобілів нова енергія



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Воднева Riversimple Rasa закінчує дорожні випробування Фото: motorglobe.org

Два заводи будуть виробляти щорічно 10 тис автомобілів на водневих паливних елементах

Створений в 2016 році британський виробник електромобілів на водневих паливних елементах Riversimple оголосив про плани залучити 150 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років для фінансування виробництва двох автомобілів з водневим двигуном, - повідомляє H2 View.

Компанія Riversimple заявила, що інвестиції будуть спрямовані на фінансування двох заводів, кожен з яких буде виробляти по 5 тис автомобілів в рік. Комерційне виробництво двох автомобілів - легкового авто і легкого комерційного фургона Rasa почнеться в 2023 році.

«З наближенням заборони на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння настав час зосередитися на екологічно чистих і ефективних альтернатив», - сказав засновник компанії Riversimple Хьюго Спауерс.