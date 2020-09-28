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    В Англії почали будівництво водневих поромів

    нова енергія
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    <p>Пором турецької компанії ARC Solar Yachts</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Англії почали будівництво водневих поромів

    Пором турецької компанії ARC Solar Yachts

     

    Фото: h2-view.com

    Випробування поромів почнуться вже в цьому році

    Британська компанія Patriot Yachts, спільно з турецькою компанією ARC Solar Yachts приступила до будівництва поромів, що працюють на водневих паливних елементах. Будівництво повинно бути завершено до кінця 2020 року, - повідомляє H2 View

    Спочатку передбачається побудувати два пороми загальною вартістю 1 млн фунтів стерлінгів, вони пройдуть випробування в Великобританії, курсуючи між Брістолем і Кардіффом. Перше судно має довжину 12 м і може вмістити 40 пасажирів, другий паром - 19 м, розрахований на 50 осіб. 

    Крім силової установки на водневих паливних елементах у поромів будуть сонячні батареї. У перспективі планується встановлювати на судах електролізери для виробництва водню. 

    «Судну не доведеться зупиняти для дозаправки, буде безперервна подача палива. Ці судна стануть першими водневими поромами в Великобританії, які будуть використовуватися для комерційних пасажирських перевезень», - сказав генеральний директор Patriot Yachts Коннор Джонсон.
    Туреччина будівництво Великобритания водень
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