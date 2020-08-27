В Англії почнуть виробляти водень із пластикових відходів нова енергія



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У Британії знайшли ще одне стабільне джерело водню фото: h2-view.com

Будівництво заводу з переробки пластику почнеться в кінці року

Британська компанія Peel L&P Environmental, що спеціалізується на інноваційних технологіях в області утилізації сміття, завершила проектування підприємства з виробництва водню з пластикових відходів, - повідомляє H2 View.

Будівництво нового заводу має розпочатися вже в кінці 2020 року, загальна вартість проекту оцінюється приблизно в 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Peel L&P Environmental заявила, що в найближчі кілька років вона має намір побудувати 11 аналогічних підприємств по всій Великобританії, а програма-максимум - створення в цілому 70 заводів з переробки використаного пластика для отримання водню.

«Будівництво першого комерційного заводу з переробки пластику безсумнівно сприятиме подальшому розвитку водневої економіки в Великобританії», - заявила менеджерка з розвитку Peel L&P Environmental Джейн Хеннессі.