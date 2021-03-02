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    В Австралії буде створений перший водневий газопровід

    нова енергія
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    Газопровід Parmelia Gas Pipeline в Західній Австралії &nbsp; - В Австралії буде створений перший водневий газопровід

    Газопровід Parmelia Gas Pipeline в Західній Австралії

     

    Фото: pipeline-journal.net

    Вартість інноваційного водневого проекту – $3 млн

    Австралійська енергетична компанія APA Group оголосила, що має намір перетворити ділянку газопроводу Parmelia Gas Pipeline протяжністю 43 км в інфраструктурний об'єкт, повністю готовий до транспортування водню або його суміші з природним газом, – повідомляє H2 View.

    Проект вартістю $3 млн буде складатися з трьох етапів. Розробка всієї необхідної для випробувань технічної документації (в тому числі – з безпеки експлуатації). Лабораторні дослідження і тестування матеріалів, з яких складається трубопровід. Повномасштабні випробування газопроводу.

    Даний проект є першою розробкою APA Group в рамках програми Pathfinder – нової ініціативи Австралії, яка націлена на інноваційні енергетичні рішення. Програму підтримують австралійський Центр досліджень Future Fuels і Університет Вуллонгонга.

    «З огляду на, що в Австралії в газову інфраструктуру інвестовані мільярди доларів, має сенс пошукати способи її використання для підтримки переходу нашої країни до безвуглецевого майбутнього», – сказав генеральний директор APA Group Роб Уилс.

    Компанія планує завершити водневі випробування і дослідження до кінця 2022 року. Під час випробувань APA Group буде працювати з урядом штату Вашингтон (зокрема, з Управлінням економічного регулювання), щоб продемонструвати безпечність трубопроводів для транспортування водню.

    Нагадаємо, що в даний час українська Регіональна газова компанія вже проводить випробування, спрямовані на вивчення можливості використання водню і його сумішей з природним газом в існуючих газорозподільних мережах.

    Теги: газ Австралія Україна РГК водень
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