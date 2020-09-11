В Австралії побудують 28 сонячно-водневих комплексів нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потужності для зберігання водню фото: h2-view.com

Комплекси будуть перетворювати сонячну енергію в водень

Компанія Providence Asset Group зі штату Новий Південний Уельс (Австралія) оприлюднила плани по створенню 28 так званих «сонячних ферм», які включають в себе сонячні електростанції, електролізери для виробництва водню і потужності для їх зберігання, - повідомляє H2 View.

Providence Asset Group, одна з провідних компаній Австралії в області створення технологій для зберігання надлишків електроенергії, працює в тісній співпраці з Університетом Нового Південного Уельсу (UNSW). Розроблена ними гібридна акумуляторна система зберігання H2Store може вмістити 1,2 ГВт/год чистої енергії, якої достатньо для забезпечення електрикою 40 тис будинків протягом шести годин.

«Розвиток недорогих сховищ водню дає незліченні переваги для будинків і підприємств нашої країни», - говорить технічний директор Providence Ллевеллін Оуенс.

Інвестиції в створення сонячних ферм з передовою технологією зберігання водню складуть 500 млн доларів. Передбачається, що будівництво комплексів почнеться в січні 2021 року і буде завершено до квітня 2022 року.