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    В Австралії побудують 28 сонячно-водневих комплексів

    нова енергія
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    <p>Потужності для зберігання водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії побудують 28 сонячно-водневих комплексів

    Потужності для зберігання водню

     

    фото: h2-view.com

    Комплекси будуть перетворювати сонячну енергію в водень

    Компанія Providence Asset Group зі штату Новий Південний Уельс (Австралія) оприлюднила плани по створенню 28 так званих «сонячних ферм», які включають в себе сонячні електростанції, електролізери для виробництва водню і потужності для їх зберігання, - повідомляє H2 View

    Providence Asset Group, одна з провідних компаній Австралії в області створення технологій для зберігання надлишків електроенергії, працює в тісній співпраці з Університетом Нового Південного Уельсу (UNSW). Розроблена ними гібридна акумуляторна система зберігання H2Store може вмістити 1,2 ГВт/год чистої енергії, якої достатньо для забезпечення електрикою 40 тис будинків протягом шести годин. 

    «Розвиток недорогих сховищ водню дає незліченні переваги для будинків і підприємств нашої країни», - говорить технічний директор Providence Ллевеллін Оуенс. 

    Інвестиції в створення сонячних ферм з передовою технологією зберігання водню складуть 500 млн доларів. Передбачається, що будівництво комплексів почнеться в січні 2021 року і буде завершено до квітня 2022 року.

    Австралія інвестиції будівництво водень
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