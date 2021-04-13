В Австралії побудують завод з виробництва водню з побутових відходів

Виробнича потужність нового підприємства – 1,5 тонни водню в день

Австралійські компанії Pure Hydrogen і Wildfire Energy підписали угоду щодо будівництва інноваційного підприємства, яке буде виробляти екологічно чистий водень з побутових відходів, – повідомляє H2 View.

Новий завод буде побудований біля міста Брісбен (столиця австралійського штату Квінсленд). Передбачається, що він буде виробляти 1500 кг водню щодня, потім екологічно чисте паливо буде продаватися клієнтам через спеціально побудовану мережу центрів зберігання і розподілу водню по всій Австралії.

Це нове підприємство – важливий крок у створенні водневої економіки Брісбена і всього Золотого узбережжя, що, в свою чергу, сприяє прагненню Австралії створити національну водневу інфраструктуру. Треба відзначити, що в найближчому майбутньому в портах на східному узбережжі материка передбачається побудувати ще чотири водневих заводів.

«Партнерство з визнаними і перевіреними технологічними партнерами є ключовим елементом в наших ініціативах щодо розвитку. Воно демонструє, що у нас є необхідні технології, інфраструктура та навички, щоб поставляти екологічно чисте водневе паливо для промислових підприємств», – сказав керуючий директор Pure Hydrogen.