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    В Австралії побудують завод з виробництва «зеленого» водню

    нова енергія
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    <p>Завод буде використовувати енергію тільки сонця і вітру</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії побудують завод з виробництва «зеленого» водню

    Завод буде використовувати енергію тільки сонця і вітру

     

    Фото: h2-view.com

    В день буде проводитися 25 тонн екологічно чистого водню

    Австралійська компанія Infinite Blue Energy вибрала провідну світову консалтингову компанію в області енергетики Xodus Group (головний офіс - у Великобританії) для проведення початкового етапу робіт з будівництва першого в Австралії заводу з виробництва 100% екологічно чистого водню, - повідомляє H2 View

    Передбачається, що завод буде побудований в околицях Джералдтон (штат Західна Австралія, місто знаходиться на кордоні океану і пустелі Вікторія). Вартість проекту - 300 млн доларів, підприємство буде виробляти 25 тонн зеленого водню в день за допомогою сонячних і вітрових електростанцій. 

    Xodus Group повинна дати попередню оцінку впливу нового заводу на навколишнє середовище, місцеву флору і фауну. «Infinite Blue Energy знаходиться на передньому краї зеленої енергетики Австралії, і ми раді підтримати їх, використовуючи весь наш досвід і знання», - сказала головний консультант з навколишнього середовища в Xodus Group Наомі Керпена.

    Австралія завод водень
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