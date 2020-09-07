В Австралії побудують завод з виробництва «зеленого» водню нова енергія



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Завод буде використовувати енергію тільки сонця і вітру Фото: h2-view.com

В день буде проводитися 25 тонн екологічно чистого водню

Австралійська компанія Infinite Blue Energy вибрала провідну світову консалтингову компанію в області енергетики Xodus Group (головний офіс - у Великобританії) для проведення початкового етапу робіт з будівництва першого в Австралії заводу з виробництва 100% екологічно чистого водню, - повідомляє H2 View.

Передбачається, що завод буде побудований в околицях Джералдтон (штат Західна Австралія, місто знаходиться на кордоні океану і пустелі Вікторія). Вартість проекту - 300 млн доларів, підприємство буде виробляти 25 тонн зеленого водню в день за допомогою сонячних і вітрових електростанцій.

Xodus Group повинна дати попередню оцінку впливу нового заводу на навколишнє середовище, місцеву флору і фауну. «Infinite Blue Energy знаходиться на передньому краї зеленої енергетики Австралії, і ми раді підтримати їх, використовуючи весь наш досвід і знання», - сказала головний консультант з навколишнього середовища в Xodus Group Наомі Керпена.