В Австралії почнуть видобувати водень і графіт зі стічних вод нова енергія



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Один із заводів Hazer Group в Західній Австралії Фото: globalenergyprize.org

Виробник водню Hazer Group отримає на пілотний проект $4 млн

Британська венчурна компанія AP Ventures, що займається підтримкою новаторських технологій, спрямованих на вирішення глобальних проблем (в коло її інтересів входить і водневий сектор), інвестує 4 мільйони доларів в австралійського виробника водню Hazer Group, - повідомляє H2-View.

В рамках комерційного демонстраційного проекту компанія Hazer Group буде виробляти водень і графіт з біогазу на станції очистки стічних вод в місті Манстер. При цьому буде проводитися і власна електроенергія.

Проект розрахований на три роки. Передбачається, що щорічно буде проводитися близько 100 тонн водню, придатного для використання в паливних елементах і для вироблення електроенергії, а також 380 тонн графіту, який, зокрема, може бути використаний при виробництві літій-іонних акумуляторів.