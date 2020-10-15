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    В Австралії почнуть видобувати водень і графіт зі стічних вод

    нова енергія
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    <p>Один із заводів Hazer Group в Західній Австралії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії почнуть видобувати водень і графіт зі стічних вод

    Один із заводів Hazer Group в Західній Австралії

     

    Фото: globalenergyprize.org

    Виробник водню Hazer Group отримає на пілотний проект $4 млн

    Британська венчурна компанія AP Ventures, що займається підтримкою новаторських технологій, спрямованих на вирішення глобальних проблем (в коло її інтересів входить і водневий сектор), інвестує 4 мільйони доларів в австралійського виробника водню Hazer Group, - повідомляє H2-View

    В рамках комерційного демонстраційного проекту компанія Hazer Group буде виробляти водень і графіт з біогазу на станції очистки стічних вод в місті Манстер. При цьому буде проводитися і власна електроенергія. 

    Проект розрахований на три роки. Передбачається, що щорічно буде проводитися близько 100 тонн водню, придатного для використання в паливних елементах і для вироблення електроенергії, а також 380 тонн графіту, який, зокрема, може бути використаний при виробництві літій-іонних акумуляторів.

    Австралія електроенергія Великобритания водень
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