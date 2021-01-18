В Австралії створено компанію з виробництва водневих автобусів

Перші автобуси Foton Mobility з'являться в квітні 2021 року

Австралійські компанії Foton Bus Australia і TrueGreen Mobility Group створили спільне підприємство Foton Mobility, яке буде займатися виробництвом автобусів на водневих паливних елементах. Післяпродажним обслуговуванням і технічною підтримкою займеться компанія Gemilang Australia, - повідомляє H2 View.

Автобуси Foton Mobility довжиною 12,5 метрів стануть першим в Австралії міським транспортом з низькою підлогою. Працювати вони будуть на водневих паливних елементах виробництва Toyota.

Новий австралійський водневий транспорт буде проводитися на заводі, розташованому в місті Мосс-Вейл, штат Новий Південний Уельс. Перші чотири автобуси повинні бути готові вже в квітні. В даний час приймаються замовлення на поставки у 2021 році до 200 міських автобусів.

«Нове партнерство дозволяє підтримувати розгортання в Австралії парку власних водневих автобусів, їх надійне післяпродажне обслуговування, а також здійснювати поставки водневого палива», - сказав генеральний директор Foton Mobility Ніл Ван.