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    В Австралії створено компанію з виробництва водневих автобусів

    нова енергія
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    <p>Автобус виробництва компанії Foton Bus Australia</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії створено компанію з виробництва водневих автобусів

    Автобус виробництва компанії Foton Bus Australia

     

    Фото: fotonbus.com.au

    Перші автобуси Foton Mobility з'являться в квітні 2021 року

    Австралійські компанії Foton Bus Australia і TrueGreen Mobility Group створили спільне підприємство Foton Mobility, яке буде займатися виробництвом автобусів на водневих паливних елементах. Післяпродажним обслуговуванням і технічною підтримкою займеться компанія Gemilang Australia, - повідомляє H2 View.

    Автобуси Foton Mobility довжиною 12,5 метрів стануть першим в Австралії міським транспортом з низькою підлогою. Працювати вони будуть на водневих паливних елементах виробництва Toyota.

    Новий австралійський водневий транспорт буде проводитися на заводі, розташованому в місті Мосс-Вейл, штат Новий Південний Уельс. Перші чотири автобуси повинні бути готові вже в квітні. В даний час приймаються замовлення на поставки у 2021 році до 200 міських автобусів.

    «Нове партнерство дозволяє підтримувати розгортання в Австралії парку власних водневих автобусів, їх надійне післяпродажне обслуговування, а також здійснювати поставки водневого палива», - сказав генеральний директор Foton Mobility Ніл Ван.

    Теги: Австралія автопарк транспорт водень
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