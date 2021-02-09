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    В Австралії створюється великий водневий хаб

    нова енергія
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    <p>Морський термінал Порт-Ентоні</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії створюється великий водневий хаб

    Морський термінал Порт-Ентоні

     

    Фото: portanthony.com.au

    Новий завод буде виробляти 20 тонн зеленого водню в день

    Австралійські компанії Real Energy і Port Anthony Renewables (вона займається розробкою водневих проектів), підписали угоду про будівництво в Порт-Ентоні, штат Вікторія, великомасштабного заводу з виробництва зеленого водню потужністю 20 тонн щодня, - повідомляє H2 View.

    «Ми раді співпрацювати з Port Anthony Renewables. Разом ми прагнемо побудувати і експлуатувати водневий завод, який буде включати в себе кращі в своєму класі технології з виробництва водню і паливних елементів, які доступні сьогодні. Порт-Ентоні - це ідеальне місце для створення водневого вузла, тут є все необхідне для обслуговування як внутрішнього, так і міжнародного ринків», - сказав керуючий директор Real Energy Скотт Браун.

    «Порт-Ентоні і його околиці мають давню історію підтримки енергетичних потреб Австралії. Порт зарекомендував себе як наріжний камінь у енергетичному секторі нашої країни», - сказав, у свою чергу, виконавчий голова Port Anthony Renewables Бен Ентоні.

    З 1966 року Порт-Ентоні використовується для обслуговування морського нафтогазового родовища Бассової протоки, порт надає допоміжні послуги по розвідці і видобутку корисних копалин, а також будівництва. Це єдиний судноплавний термінал на схід від Мельбурна (столиця штату Вікторія), який обслуговує перевалку насипних вантажів.

    У планах Real Energy - створення найближчим часом ще трьох водневих вузлів на східному узбережжі Австралії.

    Теги: Австралія будівництво завод технології порт водень
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