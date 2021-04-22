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    В Австралії запланований водневий мега-проект

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    Гірничодобувна компанія Province Resources зрозуміла, куди дме вітер, і почала активно розвивати вітрові та сонячні технології &nbsp; - В Австралії запланований водневий мега-проект

    Гірничодобувна компанія Province Resources зрозуміла, куди дме вітер, і почала активно розвивати вітрові та сонячні технології

     

    Фото: finfeed.com

    Потужність підприємства з виробництва зеленого водню – 8 ГВт

    Енергетична компанія Total Eren, підрозділ французького нафтогазового гіганта Total, і австралійська гірничодобувна компанія Province Resources підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення великого підприємства з виробництва зеленого водню потужністю 8 ГВт в Західній Австралії, – повідомляють Elektrovesti.

    Проект HyEnergy ZERO CARBON HYDROGEN Project буде розроблятися в два етапи, він буде належати п'ятдесят на п'ятдесят відсотків Province Resources і Total Eren. Для виробництва екологічно чистого водню планується задіяти рясні вітрові та сонячні ресурси регіону.

    Водневий проект буде суміщений з геологорозвідувальними роботами Province Resources в Західній Австралії, де компанія має намір займатися видобутком корисних копалин, солей і калійних добрив.

    «З урахуванням прагнення урядів штатів Австралії і федеральної влади до швидкого розвитку і просуванню екологічно чистої водневої індустрії в країні, я впевнений, що цей проект буде мати стратегічне національне значення», – сказав керуючий директор Province Resources Девід Френсіс.

    «Ми вважаємо, що після сонця, вітру і акумуляторів, водень – це наступний крок у розвитку відновлюваних джерел енергії. Ми сповнені рішучості використовувати наші розробки і технічні навички, щоб зробити наш перший водневий проект в Австралії успішним», – сказала у свою чергу директор з розвитку бізнесу Total Eren Фаб'єн Демоль.

    У Західній Австралії планується побудувати також наймасштабніший водневий проект в світі Asian Renewable Energy Hub, в якому на виробництво зеленого водню працюватимуть 23 ГВт сонячних і вітрових потужностей. У цьому ж регіоні має намір побудувати великий завод з виробництва екологічно чистого водню британська нафтогазова корпорація BP.

    Теги: Австралія Меморандум завод водень
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