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    В Австралії з'явився перший в світі водневий міністр

    нова енергія
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    <p>Квінсленд вирішив ще більше приділяти увагу екології</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії з'явився перший в світі водневий міністр

    Квінсленд вирішив ще більше приділяти увагу екології

     

    Фото: triplook.me

    Нововведення підкреслює важливість екологічно чистого енергоносія для країни

    У Квінсленді (третій за розміром штат Австралії) вперше в світі призначено міністра за воднем. Таким чином, уряд штату на вищому рівні визнав важливість цього джерела енергії для подальшого розвитку держави, - повідомляє H2 View

    Нове призначення отримав 42-річний австралійський політик Майкл Крістофер де Брено, колишній міністр житлового будівництва і громадських робіт Квінсленда. 

    Цей крок був схвалений Австралійською водневою радою. «Уряд штату визнав водень як нову важливу галузь в процесі зміцнення і розвитку економіки», - підкреслила генеральний директор організації Фіона Саймон. 

    Треба відзначити, що уряд Квінсленда вже виділив 145 мільйонів доларів для розвитку водневої економіки.

    Теги: міністр Австралія уряд водень
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