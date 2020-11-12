В Австралії з'явився перший в світі водневий міністр

Квінсленд вирішив ще більше приділяти увагу екології

Нововведення підкреслює важливість екологічно чистого енергоносія для країни

У Квінсленді (третій за розміром штат Австралії) вперше в світі призначено міністра за воднем. Таким чином, уряд штату на вищому рівні визнав важливість цього джерела енергії для подальшого розвитку держави, - повідомляє H2 View.

Нове призначення отримав 42-річний австралійський політик Майкл Крістофер де Брено, колишній міністр житлового будівництва і громадських робіт Квінсленда.

Цей крок був схвалений Австралійською водневою радою. «Уряд штату визнав водень як нову важливу галузь в процесі зміцнення і розвитку економіки», - підкреслила генеральний директор організації Фіона Саймон.

Треба відзначити, що уряд Квінсленда вже виділив 145 мільйонів доларів для розвитку водневої економіки.