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    В Бельгії презентували дизель-водневий двигун

    нова енергія
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    <p>Воднево-дизельна установка компанії BeHydro</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Бельгії презентували дизель-водневий двигун

    Воднево-дизельна установка компанії BeHydro

     

    Фото: h2-view.com

    Робота над створенням двопаливного двигуна тривала три роки

    BeHydro, спільне підприємство бельгійського виробника багатопаливних двигунів ABC і бельгійського судноплавного гіганта Compagnie Maritime Belge офіційно запустила двохпаливний (дизель-водневий) двигун потужністю 1 МВт, робота над яким тривала три роки, - повідомляє H2 View

    За рахунок уприскування і спалювання водню викиди вуглекислого газу в цих двигунах скорочуються до 85%. Передбачається, що на основі цієї технології також будуть проводитися більші двигуни, потужністю до 10 МВт. Двопаливни силові установки можуть застосовуватися на судах, поїздах, і служити в якості енергогенераторів. 

    BeHydro вже отримала перше замовлення на свій дизель-водневий двигун. Він буде встановлений на HydroTug, першому водневому буксирі, прописаному в порту Антверпена. Щорічно буде проводитися до 100 двигунів.

    Бельгія технології водень
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