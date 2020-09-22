В Бельгії презентували дизель-водневий двигун нова енергія



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Воднево-дизельна установка компанії BeHydro Фото: h2-view.com

Робота над створенням двопаливного двигуна тривала три роки

BeHydro, спільне підприємство бельгійського виробника багатопаливних двигунів ABC і бельгійського судноплавного гіганта Compagnie Maritime Belge офіційно запустила двохпаливний (дизель-водневий) двигун потужністю 1 МВт, робота над яким тривала три роки, - повідомляє H2 View.

За рахунок уприскування і спалювання водню викиди вуглекислого газу в цих двигунах скорочуються до 85%. Передбачається, що на основі цієї технології також будуть проводитися більші двигуни, потужністю до 10 МВт. Двопаливни силові установки можуть застосовуватися на судах, поїздах, і служити в якості енергогенераторів.

BeHydro вже отримала перше замовлення на свій дизель-водневий двигун. Він буде встановлений на HydroTug, першому водневому буксирі, прописаному в порту Антверпена. Щорічно буде проводитися до 100 двигунів.