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    В Голландії почалися комерційні продажі водневих тракторів

    нова енергія
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    <p>Трактор на водневих паливних елементах New Holland NH2</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Голландії почалися комерційні продажі водневих тракторів

    Трактор на водневих паливних елементах New Holland NH2

     

    Фото: greenstartpoint.ru

    Продажі почалися через два роки після створення експериментального зразка

    Голландська компанія New Holland, один з найбільших європейських виробників сільськогосподарської техніки, уклала перший контракт на поставку партії водневих тракторів NH2, - повідомляють Elektrovesti

    Експерименти по створенню екологічно чистого трактора New Holland почала ще десять років тому. В кінці 2018 року було створено експериментальний трактор на водневих паливних елементах NH2, розроблений на основі серійної моделі New Holland T6.140. У роботі брали участь фахівці дослідницького центру компанії FIAT. 

    Майже безшумний New Holland NH2 оснащений трьома блоками паливних елементів сумарною потужністю 100 кВт. Вони постачають електрику двом електромоторам, один з яких використовується для руху, а другий - для приводу через гідравлічну систему допоміжного і навісного обладнання.
    трактор водень
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