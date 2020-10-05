В Голландії почалися комерційні продажі водневих тракторів нова енергія



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Трактор на водневих паливних елементах New Holland NH2 Фото: greenstartpoint.ru

Продажі почалися через два роки після створення експериментального зразка

Голландська компанія New Holland, один з найбільших європейських виробників сільськогосподарської техніки, уклала перший контракт на поставку партії водневих тракторів NH2, - повідомляють Elektrovesti.

Експерименти по створенню екологічно чистого трактора New Holland почала ще десять років тому. В кінці 2018 року було створено експериментальний трактор на водневих паливних елементах NH2, розроблений на основі серійної моделі New Holland T6.140. У роботі брали участь фахівці дослідницького центру компанії FIAT.

Майже безшумний New Holland NH2 оснащений трьома блоками паливних елементів сумарною потужністю 100 кВт. Вони постачають електрику двом електромоторам, один з яких використовується для руху, а другий - для приводу через гідравлічну систему допоміжного і навісного обладнання.