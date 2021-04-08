В Індії створено альянс для комерціалізації водневих технологій

Перший крок – розробка Національної водневої політики на період до 2030 року

Індійські компанії Chart Industries і Reliance Industries створили альянс India H2 Alliance, метою якого є створення провідними галузевими компаніями країни промислових водневих кластерів, – повідомляє H2 View.

Метою альянсу є об'єднання підприємств з виробництва сталі, нафтопереробних заводів, підприємств, які займаються переробкою добрив, цементних заводів, портів і транспортних компаній.

За заявою India H2 Alliance, ці цілі будуть досягнуті шляхом співпраці з урядом в п'яти різних областях. Першим напрямком стане розробка Національної водневої політики та дорожньої карти до 2030 року. Головний крок – створення Національного водневого фонду, який буде спонсорувати індійські компанії з виробництва, зберігання і розподілу екологічно чистого палива.

«За допомогою India H2 Alliance ми надамо кращу в своєму класі водневу технологію, обладнання та ноу-хау для створення ланцюжка поставок водню в нашу країну», – сказала генеральний директор і президент Chart Industries Джилліан Еванко.

«Індії необхідно реалізувати великомасштабні демонстраційні проекти за воднем, якщо вона хоче стати частиною глобального ланцюжка поставок цього екологічно чистого палива», – сказав у свою чергу керівник групи досліджень і розробок Reliance Industries Анураг Пандей.