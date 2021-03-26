В Італії оприлюднені плани зі створення Водневої долини

В інноваційний проект вже інвестовано 14 млн євро

В Італії буде створена «Воднева долина» – технологічний кластер для підприємств, які стануть розвивати національний ланцюжок поставок для виробництва, транспортування, зберігання і використання зеленого водню, приділяючи особливу увагу дослідженням, технологіям та інфраструктурі, – повідомляє H2 View.

Проект, задуманий Національним агентством нових технологій, енергетики та сталого економічного розвитку Італії (ENEA) об'єднає університети, дослідницькі інститути, асоціації та компанії, щоб прискорити перехід до нової енергетики і декарбонізації країни. У проект вже інвестовано 14 млн євро.

Водневий кластер буде розташований на території дослідного центрі ENEA Casaccia, який знаходиться на околиці Риму. Це територія площею понад 100 га, на якій розташовані наукові лабораторії та допоміжні служби (всього близько 200 будівель), є автономна газова і електрична мережа.

«У цьому багатофункціональному комплексному центрі будуть вивчені всі можливості водню для прискорення досліджень і інновацій і створення високотехнологічної інфраструктури для подолання розриву між лабораторією та промисловістю», – сказав глава Департаменту енергетичних технологій ENEA Джорджіо Градіті.