В Каліфорнії з початку року з'явилося майже 9 тис автомобілів на водні нова енергія



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CaFCP (на фото - головний офіс асоціації в Сакраменто) співпрацює з 54 компаніями з усього світу Фото: Cafcp.org

В штаті опублікований звіт з розвитку водневого транспорту

Як повідомляє CaFCP (California Fuel Cell Partnership, Каліфорнійське партнерство по паливним елементам), за станом на 1 серпня 2020 року в штаті було продано та придбано в лізинг 8475 нових автомобілів, що працюють на водні.

Крім того, з початку 2020 року на маршрути вийшли 48 нових автобусів, які працюють на водневих паливних елементах, і відкрито 42 водневих заправних станцій.

«Не дивлячись на те, що пандемія коронавируса і сповільнила будівництво водневих заправок в Каліфорнії, триває велика робота по їх розвитку», - говорить заступник голови CaFCP Кейт Мелоун.

В даний час в Каліфорнії будуються 15 водневих станцій. До кінця року повинні з'явитися ще сім автобусів на водневих паливних елементах, а так само чотири водневих «шатлів», трансферних автобусів для аеропортів.