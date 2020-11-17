В Україні розглядається три варіанти транспортування водню в ЄС

Варіанти - від вантажних автомобілів до існуючих газопроводів

Міністерство енергетики розглядає три сценарії транспортування водню з України в Європейський союз, - повідомляє прес-служба Міненерго.

«Міністерство вже розробляє дорожню карту водневої енергетики України. Нами окреслено короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективи транспортування водню», – наголосила в. о міністра енергетики Ольга Буславець.

Зокрема, як зазначають у відомстві, короткострокова перспектива передбачає, що водень буде транспортуватись у невеликих кількостях у газоподібному стані в цистернах, за допомогою вантажних автомобілів.

У середньостроковій перспективі: водень може транспортуватися як рідкий органічний водень вантажівками та залізничною інфраструктурою.

При цьому, в довгострокових планах: використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів для місцевих перевезень у великих кількостях та для експорту.

Як повідомляють в Міненерго, в рамках Експертної ради при міністерстві вже створено робочу групу з розвитку водневої енергетики, до якої можуть долучатися зацікавлені сторони.