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    В Україні розглядається три варіанти транспортування водню в ЄС

    нова енергія
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    <p>В.о. міністра енергетики України Ольга Буславець</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Україні розглядається три варіанти транспортування водню в ЄС

    В.о. міністра енергетики України Ольга Буславець

     

    Фото: mpe.kmu.gov.ua

    Варіанти - від вантажних автомобілів до існуючих газопроводів

    Міністерство енергетики розглядає три сценарії транспортування водню з України в Європейський союз, - повідомляє прес-служба Міненерго. 

    «Міністерство вже розробляє дорожню карту водневої енергетики України. Нами окреслено короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективи транспортування водню», – наголосила в. о міністра енергетики Ольга Буславець. 

    Зокрема, як зазначають у відомстві, короткострокова перспектива передбачає, що водень буде транспортуватись у невеликих кількостях у газоподібному стані в цистернах, за допомогою вантажних автомобілів. 

    У середньостроковій перспективі: водень може транспортуватися як рідкий органічний водень вантажівками та залізничною інфраструктурою. 

    При цьому, в довгострокових планах: використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів для місцевих перевезень у великих кількостях та для експорту. 

    Як повідомляють в Міненерго, в рамках Експертної ради при міністерстві вже створено робочу групу з розвитку водневої енергетики, до якої можуть долучатися зацікавлені сторони.

    Теги: ЄС Міненерго водень
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