В Японії почали розробку судна на водневому двигуні нова енергія



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Японський пасажирський пором від Kawasaki Фото: seanews.ru

Розробкою судна займається консорціум з п'яти компаній

П'ять японських компаній - NYK Line, Toshiba Energy Systems&Solutions Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Nippon Kaiji Kyokai і Eneos Corporation об'єднали свої зусилля для створення водневого порома, що стало першою спробою Японії розробити комерційно доступне судно на паливних елементах, - повідомляє H2 View.

В рамках проекту члени консорціуму зосередяться на створенні паливних елементів великої потужності і розробці технології їх експлуатації (вона буде застосовуватися при проектуванні і розробці нових водневих судів). Крім того, учасники проекту будуть розвивати системи для виробництва водневого палива.

Очікується, що будівництво порома на водневих паливних елементах великої потужності почнеться в 2023 році. В 2024-му компанії проведуть його випробування, разом з демонстраційними поставками водневого палива. Передбачається, що паром вагою близько 150 тонн буде функціонувати як туристичне судно.

Kawasaki ще в 2017 році почали роботу над створенням першого японського пасажирського порома на зрідженому природному газі, в рамках своєї довгострокової екологічної програми Environmental Vision 2050. Тепер черга за воднем.