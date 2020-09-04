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    В Японії почали розробку судна на водневому двигуні

    нова енергія
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    <p>Японський пасажирський пором від Kawasaki</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Японії почали розробку судна на водневому двигуні

    Японський пасажирський пором від Kawasaki

     

    Фото: seanews.ru

    Розробкою судна займається консорціум з п'яти компаній

    П'ять японських компаній - NYK Line, Toshiba Energy Systems&Solutions Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Nippon Kaiji Kyokai і Eneos Corporation об'єднали свої зусилля для створення водневого порома, що стало першою спробою Японії розробити комерційно доступне судно на паливних елементах, - повідомляє H2 View

    В рамках проекту члени консорціуму зосередяться на створенні паливних елементів великої потужності і розробці технології їх експлуатації (вона буде застосовуватися при проектуванні і розробці нових водневих судів). Крім того, учасники проекту будуть розвивати системи для виробництва водневого палива. 

    Очікується, що будівництво порома на водневих паливних елементах великої потужності почнеться в 2023 році. В 2024-му компанії проведуть його випробування, разом з демонстраційними поставками водневого палива. Передбачається, що паром вагою близько 150 тонн буде функціонувати як туристичне судно. 

    Kawasaki ще в 2017 році почали роботу над створенням першого японського пасажирського порома на зрідженому природному газі, в рамках своєї довгострокової екологічної програми Environmental Vision 2050. Тепер черга за воднем.

    Японія будівництво технології водень
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